Etre bien dans ses baskets grâce à l'improvisation

L'improvisation est une technique, une gymnastique, pour sortir de son quotidien et aller chercher le contact plus facilement. A Bordeaux, dans le quartier de la Victoire, Improvidence propose des stages pour les particuliers et pour les entreprises.

Bordeaux, France

L'improvisation est un outil fabuleux de développement personnel, cela s'apprend comme toutes les techniques, au moyen de jeux mis en place par un coach. L'école Improvidence est spécialisée dans les cours et stages collectifs d'improvisation, elle est installée dans le quartier de la Victoire à Bordeaux. Sa particularité est de proposer aux entreprises des stages pour améliorer la cohésion d'équipe, libérer le naturel que chacun et chacune possède au fond de soi. Des actions au sein des entreprises et dans le théâtre. Ecoute, confiance, partage, générosité, plaisir de jouer. Et puis vient ensuite, le perfectionnement pour prendre la parole en public avec aisance et joie.

L'improvisation correspond à une bonne dose d'écoute, ensuite c'est un plongeon vers l'expression, les mots, les intonations, les idées se structurent et produisent un impact vers l'autre. Olivier Dubois Directeur de l'Ecole Improvidence à Bordeaux. Copier

Baptême gratuit tous les vendredis de 18h30 à 20h30 dans le quartier de la Victoire à Bordeaux, 19 rue des Augustins. Il est conseillé de s'inscrire avant l'atelier, sur le site internet. L'école Improvidence vous propose toute l'année des cours et stages d'improvisation théâtrale pour tous les niveaux et tous les types de profils. Des spectacles sont proposés du mercredi au dimanche en soirée, avec des professionnels de l'improvisation et parfois les élèves d'Improvidence.