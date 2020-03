Exercice zen : vous faites le dos rond ? C'est posture de la tortue. Comment vous en débarrasser ?

Stop. Ne bougez plus. Regardez la position du haut de votre dos : nuque, épaule, cervicales, observez-les et portez en même temps votre attention sur la respiration. Restez ainsi quelques secondes, histoire de vous connecter à votre souffle. Inspiration, expiration, comment ressentez-vous cette partie de votre corps ? Est-elle tendu ou libre ? Plutôt décontractée ou bloquée ? Ressentez-vous comme « une carapace de tortue » à cette endroit ? Oui ?

Inspirez

… et en expirant, libérez le poids de vos épaules. Laissez-les descendre en même temps que l’air que vous évacuez doucement. Puis en inspirant, imaginez que l’air frais nettoie cette région du corps. Sans vous affaler, une nouvelle expiration et vous laissez descendre les épaules. Inspiration, vous nettoyez le haut de votre dos. Vous pouvez faire cet exercice à tout moment : vous faites une pause, une ou deux respirations conscientes, puis vous relâchez les tensions à l’expire. Et voilà comment en une minute, vous pouvez vous débarrasser de la posture de la tortue et de sa carapace. Laissez vous guider par la voix de Roland Olivier :