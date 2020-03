Exercice zen : apprenez à écouter différemment

La plupart du temps, on écoute de la musique en faisant autre chose. Essayez ce petit exercice qui muscle l’attention, et permet de sortir du bavardage incessant de notre cerveau. L’idéal, c’est de mettre un petit casque audio sur la tête, à un niveau sonore moyen. Mettez un titre que vous appréciez, pas trop violent. Respirez tranquillement et laissez-vous porter par l’ensemble du son qui parvient à vos oreilles. Quand vous êtes prêts, orientez votre attention vers un seul instrument, comme les percussions par exemple, ou l'instrument que vous aimez. Essayez de n’écouter que les sons qui donnent le rythme. Ecoutez-les comme si le reste n’existait pas en restant connecté à votre respiration. Quand l'instrument est bien repéré, restez dessus ou changez-en. Passez à la basse ou à la guitare. L’idée n’est pas de forcer, mais d’accueillir le son choisi et de laisser glisser les autres au-delà de vous, comme des nuages qui passent. Car oui, c’est bien vous le patron de votre attention ! Laissez vous guider par la voix de Roland Olivier :

Ecoutez vos musiques préférées de manière différente