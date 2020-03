Exercice zen : trancher une pomme de terre permet aussi de s'adonner à la pleine conscience

Profitez du temps imparti à trancher une pomme de terre ou peler une carotte pour vous échapper de l'instant présent, des bruits qui vous entourent et peut-être vous gênent et vous déstabilisent.

Le plus anodin des gestes du quotidien, comme piquer un légume pour en connaitre la cuisson, ou éplucher ou trancher une pomme de terre, peut devenir la clé de l’instant présent et de l’apaisement. Notre corps nous transmet un nombre incroyable d’informations qui nous échappent alors qu’elles sont bien réelles. Pensez-y la prochaine fois que vous aurez le tubercule dans votre assiette !

Donnez-lui toute votre attention

Prenez tout votre temps pour sentir son odeur, observer sa forme, ses couleurs. Evaluez la texture de la chaire dans laquelle se plante la fourchette… Puis tranchez doucement. Ecoutez le bruit que ça fait, ressentez les micros vibrations et l’adhérence de la chair à la lame qui vous diront si la peau est craquante, la chaire farineuse ou plutôt moelleuse, collante… En général, on ne s’intéresse pas à ce genre de détails, pourtant, ils alimentent l’instant que nous vivons. À tout moment, nous pouvons y avoir recours pour sortir des automatismes qui peuvent générer le stress. Et voilà, une simple patate, un simple couteau, une simple fourchette, un soupçon de conscience, pour savourer l’instant présent. Laissez vous guider par la voix de Roland Olivier :