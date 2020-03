Exercice zen : jouez avec vos oreilles et celles de votre entourage

"Jouer avec ses oreilles" est un jeu simple. Exercez-vous d'abord seul(e) avant de jouer en famille. Cet exercice zen permet de retrouver un moment de quiétude tous ensemble.

Schuuuutttt

Pour commencer, évidement, on fait silence ! La règle du jeu, c’est d’être le premier à identifier 5 sons différents qui ne viennent pas de vous, comme le bruit des habits ou du souffle. On peut commencer par trois respirations calmes. Fermez les yeux et ouvrez grand vos oreilles. Allez… on écoute. Les deux ou trois premiers bruits sont assez faciles, mais après c’est moins évident. Le premier d’entre vous qui a 5 sons, dit doucement « 5 !». Puis les cite, les uns après les autres afin que chacun les entende. Si un participant a un autre son, il dit « 6 !» puis décrit à son tour ce qu’il entend, un clocher, une vache ou un avion au loin. Le gagnant, s’il doit y en avoir un, peut être le dernier à identifier un son. Et pour ceux qui veulent le faire seul, vous pouvez essayer d’écouter en même temps les 5 bruits, bon courage !

Et voilà, avec cet exercice, vos oreilles sont devenues les stars du moment présent ! Laissez vous guider par la voix de Roland Olivier :