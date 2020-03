Exercice zen : ranger votre chambre mentale

Imaginez un sac à main, un placard ou un grenier plein à craquer. Y chercher quelque chose est une vraie aventure : vous devez tout sortir, tout déplacer, et tomber sur un objet oublié qui réapparaît et peut détourner votre attention, pour au final, parfois ne pas trouver ce que vous désiriez. En nous, c’est la même chose : quand nous passons sans cesse d’une idée à l’autre, et que nous commençons une nouvelle tâche alors que la précédente n’est même pas finie, nous saturons notre conscience, et devenons indisponibles à nous-même.

Profitez d'une journée calme

Il est difficile de se mettre en quête d’une réponse dans un mental trop encombré. Profitons d'une journée tranquille pour mettre un peu d’ordre. Dans l’action, faites régulièrement le point, avec une ou deux bonnes respirations conscientes, pour mesurer votre disponibilité à vous-même. Puis reprenez votre tâche en vous y consacrant totalement, en observant chaque détail, comme une découverte.

Et voilà, en une minute, un bon coup de ménage, ça fait du bien. Laissez vous guider par la voix de Roland Olivier :