Explorez, respirez ! Randos 61, formidable occasion de découvrir l'Orne, Exceptionnelle et Naturelle.

Les 2 et 3 avril 2022, Randos 61 revient pour une saison 5 pleine de surprises : un week-end de randonnées, à pied, à VTT, à cheval, avec des bâtons, ou juste avec une bonne paire de chaussures de marche et un appareil photo, tout est gratuit et ouvert à tous, partout dans l’Orne !

RANDOS 61, LA FÊTE DE LA RANDONNÉE DANS L’ORNE : Fruit d’un partenariat entre les Comités de randonnées, les Offices de Tourisme de l’Orne, les Syndicats d’Initiative, les Greeters (habitants bénévoles passionnés) et Tourisme 61, elle propose des balades pour surprendre une Orne envoûtante et insolite. Toutes les offres sont gratuites

Un exemple ? Denis Vétillard, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, a choisi un itinéraire qu’il a à cœur de partager avec vous. Passionné de VTT, il connait la moindre trace, le moindre chemin pour découvrir les plaisirs de son sport tout en partageant sa passion pour le Perche et ses découvertes, ses secrets. Il vous conduira à la découverte de la faune et de la flore locale. Le long du parcours : de jolis coins nature et sites patrimoniaux… Un conseil, pensez à prendre un appareil photo. À partir de 12 ans...

Un autre exemple ? Découverte de la faune et de la flore des Gorges de Villiers Balade découverte de 3 km commentée sur la faune et de la flore des Gorges de Villiers, site classé Espace Naturel Sensible. (Prévoir des bonnes chaussures étanches. Dénivelé important. Possibilité de pique-nique avant la marche sous chapiteau, sandwichs proposés sur le site, jeux traditionnels pendant le repas.)

Toute réservation se fait auprès des Offices de Tourisme et des autres partenaires organisant la balade-randonnée.

Toutes les balades-randonnées ont un point de rendez-vous et nous vous recommandons de vous y rendre 15 minutes avant l’heure fixée pour le départ (sauf mention contraire).

RETROUVEZ LE PROGRAMME DES BALADES-RANDONNÉES : www.randonnee-normandie.com, www.ornetourisme.com, www.orne.fr

Bonne nouvelle ! Vos amis à 4 pattes sont tolérés sur certaines balades-randonnées sous réserve d’être tenus en laisse et surveillés. (Préciser impérativement cette option au moment de la réservation.)