Dans son atelier à Sens, Fabienne restaure faïence et porcelaine...

Fabienne Roques, une restauratrice de faïence et porcelaine Iconnaise qui a travaillé au Louvre !

Dans made in Yonne, on vous fait découvrir aujourd'hui le travail de Fabienne Roques. Cette Icaunaise travaille d'arrache pied pour aider les entreprises et surtout les particuliers à restaurer leurs bien. Vous allez l'entendre, même le musée du Louvre de Paris a fait appel à ses services !

Pour prendre rendez vous, contactez là au 06 73 45 34 66 ou bien sur son mail roques-fabienne@orange.fr