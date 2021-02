Fabriquez vos produits cosmétiques et ménagers

Je vous propose différentes formules pouvant être personnalisées pour apprendre à fabriquer vos produits cosmétiques et ménagers à partir d’ingrédients naturels. Une façon ludique et conviviale de se lancer dans une démarche éco-responsable et d’avoir la satisfaction de fabriquer soi-même ! Participez à l’un de mes ateliers, seul(e), entre amies, en famille ou entre collègues. - extrait du site Bellis by Rossi de Céline Rossignol