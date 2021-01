Faire du sport ou simplement faire de l'activité physique et vivre mieux avec "La méthode Française"

C'est décidé nous allez refaire ou faire du sport ou simplement de l'activité physique , vous allez vous occuper de vous grâce à une méthode originale et française. Trois copains tous experts en préparation physique ont décidé de nous faire bouger sans nous prendre la tête ni nous faire la morale. Antoine Martinez, Laurent Mareschal et Sébastien Offner nous veulent du bien. Ils viennent de sortir "La méthode Française" un coffret pour se former, s'entrainer et oh ! surprise cuisiner et "à la cool". Antoine Martinez à lui-même une salle de sport à Pau et Laurent Mareschal à Aix-les-Bains : le discours est clair, on ne peut pas atteindre ses objectifs sans plaisir !!!

Faire de l'activité physique c'est d'abord améliorer notre santé physique et mentale !

A chaque jour un objectif atteignable et surtout adapté à notre vie et à nos capacités. Antoine Martinez et Laurent Mareschal insistent bien sur la notion de bon sens et de plaisir. Plus nous bougeons et plus nous aurons envie de bouger. Notre santé va s'améliorer un peu plus à chaque entrainement. C'est simple montons nos escaliers plusieurs fois par exemple, nous pouvons faire des pompes contre un mur parce que reconnaissons que par terre c'est dur surtout si nous manquons d'entrainement. Il est vrai que commencer ou recommencer tout seul c'est très difficile on a besoin d'être soutenu. Pour l'instant toutes les salles sont fermées mais il y a la méthode française une méthode complète , un concept en 3 livres dans un coffret pour revenir à l'essentiel, bien vivre, bien bouger et bien manger tout est lié. Pour écouter l'émission et les conseils de Laurent et Antoine c'est ici !