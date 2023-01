Fatigue, insomnies : les conseils d'un spécialiste pour mieux dormir

Insomnie, anxiété, cuisine, lecture, travail, visionnage de séries… Et vous, vous faites quoi la nuit ? Les Français dorment de moins en moins . En 2019, la durée moyenne de sommeil était de 6 heures et 42 minutes, selon une étude de Santé publique France , contre 8 heures 12 en moyenne en 1970. C'est 1 heure 30 de perdue en seulement 50 ans !

ⓘ Publicité

Depuis la crise du Covid-19, 70 % des Français déclarent avoir des problèmes de sommeil. Pourtant, "le sommeil permet de faire au corps des choses qu'il ne peut pas faire quand il est réveillé", explique le spécialiste Pierre Philip, invité sur France Bleu . Lorsque nous dormons, des organes comme le cœur, les reins ou encore les poumons adoptent un fonctionnement différent. La pression artérielle diminue et la production de certaines hormones, comme la mélatonine, se met en route. Tout ce travail permet d'entretenir notre corps durablement.

Pour le chef de service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux, le sommeil est directement lié à notre état de santé. Bien dormir permet "un entretien global" du corps.

Les spécialistes distinguent deux types de dormeurs : les longs dormeurs, avec plus de 9 heures par nuit, et les courts dormeurs, avec moins de 7 heures de sommeil... Nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil, en raison de prédispositions génétiques. Selon l'âge, les besoins ne sont pas non plus les mêmes : "Plus on avance dans le temps, plus votre cerveau est consolidé et moins vous avez besoin de le développer."

"Ce qui fait un bon sommeil, c'est la régularité." - Pierre Philip

Pour bien dormir, il faut respecter les trois piliers essentiels du sommeil : la régularité, la durée et la qualité.

Vous avez déjà entendu dire que le sommeil d'avant minuit était plus réparateur que celui d'après minuit ? Ce n'est pas tout à fait vrai : "Ce qui est important, ce n'est pas tant l'horaire que la régularité." S'endormir après minuit ne poserait donc pas de problème particulier tant que les horaires sont réguliers.

L'horaire du réveil compte plus qu'à celui du coucher

Pour bien dormir, il faut faire attention à l'horaire du réveil plus qu'à l'horaire de coucher. Cela peut paraître contre-intuitif, et pourtant : "Ce n'est pas l'horaire de coucher qui est important, mais l'heure de lever, car elle détermine la durée d'éveil." Par la répétition du lever à la même heure chaque jour, on conditionne notre pression de sommeil : "Il faut avoir 17 heures de veille pour rentrer dans une zone propice à l'endormissement."

En se levant à 7 heures du matin, on devient naturellement assez fatigué pour s'endormir rapidement en allant se coucher à 23 heures.

Les grasses matinées ne vous veulent pas du bien

"Les grasses matinées, c'est quelque chose à essayer de limiter." Qui n'aime pas rester au lit un peu plus longtemps le week-end ? Et pourtant... Le docteur Pierre Philip compare les grasses matinées à des pâtisseries : "C'est comme si vous achetez un éclair et que vous en mangez deux." Il faut donc qu'elles restent exceptionnelles et raisonnables. Passer d'un réveil à 7 heures en semaine à midi le week-end ou pendant les vacances, c'est non !

"Si on varie d'une heure semaine-week-end, c'est bien, mais à partir de deux heures, on augmente des risques." - Pierre Philip

Au-delà de deux heures d'écart de réveil, les risques pour la santé augmentent. "Les gens qui souffrent d'un jet-lag social ont 2,5 fois plus de chance d'être positifs au Covid", d'après une étude menée à Bordeaux et citée par Pierre Philip.

La mélatonine et ses limites

Pour s'endormir, certains ne jurent que par la surnommée "molécule du sommeil". Si elle peut servir ponctuellement, la mélatonine n'est pas une solution durable. La raison ? Elle fonctionne "comme un remontoir sur une montre". Explications : "Vous ne pouvez pas faire marcher votre montre tous les jours avec un remontoir, par contre vous pouvez la réajuster si, à un moment donné, vous changez de fuseau horaire."

D'autres produits peuvent favoriser l'endormissement, comme le safran. En quantité de 100 milligrammes, "il a un pouvoir hypnotique et améliore la qualité du sommeil". On peut aussi utiliser du magnésium, ou encore certaines plantes vertueuses, mais le meilleur allié reste "l'hygiène du sommeil".

Mettre la chambre de son côté

La chambre, ou la pièce dans laquelle Morphée nous rejoint, influence grandement notre sommeil. Il faut favoriser une pièce "relativement fraîche, bien aérée, peu éclairée" et "une bonne literie".

Il ne faut idéalement aller dans cette pièce que pour dormir et s'y couper des sollicitations extérieures : pas de notification, pas d'appel, ni de lumière inutile. Il faut éviter les stimulations lumineuses avant d'aller se coucher, notamment la lumière bleue. On peut même penser à se masquer les yeux, ou encore à porter des lunettes si l'on travaille le soir.

Accepter la réduction du temps de sommeil après 40 ans

Plus on vieillit, moins les besoins en sommeil sont importants. Cela peut paraître paradoxal, c'est pourquoi les personnes âgées "ont parfois envie de dormir comme dans leur jeune âge" et se plaignent de "n'avoir rien dormi de la nuit".

Ce sentiment pourrait donc d'abord venir d'une nostalgie d'une époque où elles prenaient beaucoup de plaisir à dormir sans difficulté.

Évaluer son sommeil pour réduire les insomnies

Le professeur Pierre Philipp propose de s'autoévaluer afin de réduire les insomnies et les troubles. En suivant notre sommeil chaque jour, à travers un agenda par exemple, on peut avoir une vision objective du nombre d'insomnies ou des "bonnes nuits" sur une semaine, par exemple.

Cette technique permet de "monitorer le sommeil" pour diminuer les insomnies et a l'avantage d'être accessible sans l'aide d'un professionnel.

Bonus : si vous êtes curieux, vous pouvez profiter de ces notes pour écrire vos souvenirs de rêves, cela permet de mieux s'en souvenir et pourquoi pas de devenir un rêveur lucide !

À réécouter Comment mieux dormir ?

Enfin, on peut penser aux thérapies de resynchronisation du sommeil. L'invité de " Bonjour Docteur " cite une technique efficace : priver une personne de sommeil pendant deux jours afin de provoquer un endormissement précoce, pour ensuite la recaler avec de la lumière et de la mélatonine.

Ce "recalage" assez technique doit se faire sous contrôle médical, par exemple dans l'un des 80 centres labellisés de la Société Française des Métiers du Sommeil (SFRMS).

Les consultations en centre de sommeil permettent aussi d'analyser et de séparer "la part de l'organique" de "la part du psychologique". Cette dernière peut peser lourd dans les troubles. Si certains drôles d'oiseaux décident de voler lorsque tout le monde dort, c'est parce qu'ils choisissent parfois de "se réfugier dans le confort de la nuit..."

Le professeur Philipp a publié le livre Réapprenez à dormir pour être en bonne santé aux éditions Albin Michel. Il donne aussi des conseils sur son compte Instagram .