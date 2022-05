"Réagissez pour nos anciens !" : un couple de Dordogne réagit face au manque d'aides à domicile

Après un AVC il y a quatre ans, Yvette, 91 ans, est tétraplégique. Depuis la fin du mois d'avril, l'infirmier qui s'occupait d'elle ne la prend plus en charge et sa fille et son beau-fils ne trouve pas d'infirmier disponible pour prendre le relais.

Marc et Chantal ne s'en sortent plus. Depuis fin avril, l'infirmier qui s'occupait d'Yvette, la mère de Chantal, ne la prend plus en charge. Il y a quatre ans, la vieille dame a fait un AVC. Depuis, elle est tétraplégique. Ils vivent tous les trois sous le même toit à Creysse, et à 68 et 69 ans, Marc et Chantal ne peuvent pas s'occuper d'Yvette au quotidien.

Problème : "depuis que l'infirmier est parti, nous avons appelé une vingtaine d'infirmières dans la région mais aucune ne nous a répondu positivement", déplore Marc. Face à ces refus, le couple a d'abord fait appel à l'Agence régionale de santé (ARS) et à l'Ordre des médecins qui n'ont pas su leur apporter de solution. "Nous sommes même allés jusqu'à appeler l'Elysée et le ministère de la Santé !", souligne Chantal.

C'est finalement la région Nouvelle-Aquitaine qui a pu donner un début de réponse au couple. Grâce à l'AARD, une association d'aide à domicile basée à Bergerac, des auxiliaires de vie rendent visite quatre fois par semaine à Yvette pour lui faire sa toilette. "Mais ça reste insuffisant, nous devons quand même nous en occuper seuls le week-end et le lundi. C'est parce que l'AARD n'a pas assez de personnel", explique Marc.

Et pour ce manque de personnel, Marc en veut au gouvernement : "réagissez pour nos anciens !". Le septuagénaire interpelle même directement le chef de l'Etat : "Monsieur Macron, venez passer une journée avec nous. Quand vous allez voir ce que ça implique de s'occuper d'elle toute une journée, vous n'allez avoir qu'une envie le lendemain matin, c'est de faire une grasse matinée. Mais nous, on ne peut pas. On n'a pas le temps, et ça fait quatre ans que ça dure".

Il n'est pas ailleurs pas possible pour Marc et Chantal de placer Yvette en maison de retraite. Chantal est fille unique et la retraite d'Yvette s'élève à 900 euros. "Pour une maison de retraite, dans l'état dans lequel est Yvette, il faut compter entre 2 500 et 3 000 euros par mois", souffle Marc.

Marc et Chantal ont encore un espoir. Ils ont fait appel à une infirmière de Bouniagues qui doit faire un essai et voir si elle peut prendre Yvette en charge.