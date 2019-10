Festival photo "Déclics D'émotions" à Amanvillers avec France Bleu Lorraine

Salle des Fêtes Amanvillers

Le festival photo Déclics D'émotions est de retour pour la 8ème édition les 5 et 6 octobre 2019 de 10h00 à 18h30 à la salle des fêtes d'Amanvillers.

A l'initiative de ce Festival photo Declics d'émotions, deux passionnés de photographie, Florence Dabenoc et Gilles Barthelet.

Au Programme :

Douze photographes, dont un invité d’honneur, trois conférences animées par Florence Dabenoc/ Nicolas Orillard Demaire et Marc Costermans, des stages photo animé par Michel Tonon photographe, des séances portraits animé par Antoine NEWEL photographe professionnel, un stand matériel et accessoires photo animé par Jama et une tombola avec un magnifique appareil photo Canon EOS M100 et son objectif 15-45 à gagner !

Déclics D'émotions 2019

Pour cette édition 2019, en invité d'honneur Nicolas Orillard Demaire grand photographe , globe trotteur amoureux de notre belle planète, ses photos de paysages offrent des ambiances époustouflantes !

Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel : Déclics D'émotions

"Photographier c'est une attitude, une façon d'être, une manière de vivre " disait Henri Cartier Bresson.

Il y a donc autant de sujets à explorer et de manières de les photographier que de façons d'être. Quelles possibilités infinies !

Infos pratiques : Entrée libre de 10h à 18h30 / e-mail: declicsdemotions@gmail.com