Février, le mois du jardinage - Du 24 au 28 février, prenez soin de vos plantes grâce à France Bleu Gascogne !

Engrais ALGOFLASH Tomates et légumes

Il vous arrive peut-être parfois d'être un peu fatigué-e et de prendre des vitamines pour retrouver la forme ... Et vos plantes sont exactement comme vous, elles ont parfois besoin d'un coup de pouce pour être encore plus radieuses ! France Bleu Gascogne vous propose de gagner un kit de produits miracles pour donner du pep's à votre jardin !

Algoflash, pour un potager au top !

Gagnez ces trois indispensables pour votre jardin :

► ALGOFLASH Naturasol - un stimulateur de défenses naturelles des plantes utilisable en agriculture biologique à base de levure du marché pour lutter contre les maladies comme le mildiou, l'oïdium et la pourriture grise.

ALGOFLASH Naturasol

► Engrais ALGOFLASH Tomates et légumes

Engrais ALGOFLASH Tomates et légumes

► Algoflash Naturasol spécial Doryphore : le Doryphore se développe rapidement et ravage les plants de pommes de terre. L’anti-doryphore d’Algoflash Naturasol, utilisable en agriculture biologique, a une action choc. Il élimine les œufs, les larves et les adultes de doryphores qui s’attaquent aux feuilles de pommes de terre. Son principe actif d’origine naturel agit par contact et ingestion.

Algoflash Naturasol spécial Doryphore

Nos experts vous conseillent de pailler votre potager pour favoriser la vie du sol, limiter le nombre d’arrosages, enrichir la terre et obtenir de jolies récoltes. Il ne vous reste plus qu'à tenter votre chance en jouant avec votre France Bleu Gascogne : 05 58 46 50 50 !