A Nancy, les vendeurs de CBD soulagés après la décision du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a suspendu l'arrêté du gouvernement interdisant la vente de la fleur et de la feuille de chanvre chargée en CBD, la molécule non-psychotrope du cannabis, un soulagement pour les professionnels à Nancy.

"C'est un camouflet pour le gouvernement", lance Etienne Evrard, directeur de la boutique à Nancy Ligne Verte - CBD products. Le 24 janvier, le Conseil d'Etat a suspendu à titre provisoire l'arrêté gouvernemental qui interdisait la commercialisation de fleurs de CBD. Publié fin décembre, ce texte avait mis un terme à la vente de fleurs ou de feuilles brutes. Contestée par les acteurs de la filière, l'interdiction a fait l'objet de nombreux recours.

C'est 85% de mon chiffre d'affaire

Les commerçants peuvent soupirer. Parmi ces entrepreneurs, il y a Morgan. Patron de la boutique Mybud, installée en plein coeur du centre-ville de Nancy et membre de l'union des professionnels de CBD (UPCBD), il attend cette décision depuis trois ans et demi. Cet arrêté signait la fin de la vente des fleurs et des infusions de CBD. Un réel manque à gagner, alors que ces produits représentent 85% de son chiffre d'affaire.

MyBud, la boutique de vente de produits de CBD à Nancy - Emma Dehoey

Une profession en sursis

Avec ces va-et-vient judiciaires, Elise, employée depuis septembre au commerce Green Planet a du mal à se projeter dans la profession. Pourtant, elle reste "optimiste car l'Europe nous soutient" précise t-elle. En effet, la justice européenne ainsi que la Cour de cassation ont jugé que cette substance ne pouvait être catégorisée comme un stupéfiant ou un médicament – et donc que sa vente ne pouvait être interdite, au motif de la libre circulation des marchandises.

Mais le combat n'est pas terminé, la suspension n'est que provisoire. Le Conseil d'Etat devrait se prononcer sur le fond très prochainement.