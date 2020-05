Fournir des masques : à Dolleren, on sait faire !

Tout au bout ou presque de la vallée de la Doller, avant de monter vers le Ballon d’Alsace, on a une immense prairie avec une église au milieu. Le village est un peu plus loin, parce qu’à l’époque du tissage, Dolleren avait les moyens d’une église grande et neuve à l’extérieur du village. Aujourd’hui on part travailler en plaine ou même en Suisse, sauf en ce moment, évidement. Bien sûr, comme partout on attend la fin du confinement…et les moyens qui vont avec, gels et masques. Et plutôt que d’attendre son tour, l’équipe municipale a, comme d’autres mais avec succès, pris les choses en mains. Sébastien Reymann, adjoint à la mairie de Dolleren.

Confinés heureux dimanche 3 mai Copier

Dolleren, au-dessus de Masevaux, quand le confinement sera moins strict, pas pour les masques mais pour le paysage, une belle sortie montagne...

Dolleren, Sébastien Reymann, président de la Régie communale des téléskis du Schlumpf © Radio France - guy wach