Dans cette crise sanitaire compliquée, les familles qui s'occupent d'un proche souffrant de la maladie d'Alzheimer endurent encore plus que d'habitude. Pour les aider l'association France Alzheimer propose un service d'aide téléphonique.

Etre aidant c'est à dire un proche du malade Alzheimer, non professionnel de la santé , c'est un combat quotidien, celui d'assumer la toilette, composer les repas typiques ( le malade ne perçoit plus la nourriture comme avant ) le ménage, l'administration et les courses pendant le confinement , en sachant qu'il est impossible de laisser le malade seul . Outre le stress de cette crise sanitaire il faut gérer la dégradation d'une personne que l'on aime.

Dans cet épisode critique pour les familles, l'association France Alzheimer propose un service téléphonique de soutien psychologique gratuit. Au bout du fil des psychologues de l'association ecoutent et répondent à vos intérrogations.Liberez votre parole, pour tenir il faut extérioriser son mal-être, ne restez pas seul avec vos angoisses! Ayez le courage de composer le 06.70.80.90.07 ou au 06.72.71.66.70. Si vous préférez écrire voic l'adresse mail de l'association: alzheimer.dordogne@orange.fr.