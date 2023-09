France Bleu La Rochelle et La Thalasso La Grande Terrasse à Chatelaillon vous offrent un Pass' Forme-Wellness

Chaque jour du lundi au vendredi de 11h à 12h , venez tenter votre chance à tous moments au jeu " Objectif 5 points ". Le principe du jeu est simple: appelez nous au 05.46.50.67.68 et si vous êtes sélectionné vous devrez répondre aux 5 questions de David Morel.

Si vous avez 5 bonnes réponses, vous gagnez 5 points et vous êtes alors sélectionné pour le tirage au sort du vendredi 15 septembre à 11h50.

Si vous avez 3 ou 4 bonnes réponses, donc 3 ou 4 points, vous devrez tenter la "question de rattrapage" pour gagner 2 points supplémentaires. Vous ferez alors partie du "Club des 5 points" et serez parmi les candidats participants au tirage au sort du vendredi pour gagner 1 Pass Wellness de 24 séances coachées (456 euros).

En plus d’un moment de détente et d'un accès au Parcours Marin ( jacuzzi, piscines, couloir de nage, sauna, hammams, etc) , C'est vous qui choisirez vos activités parmi :

Votre Pass Wellness à la Grande Terrasse de Chatelaillon

Aqua-dos : Axée sur la mobilité du dos, du bassin et des abdominaux, la pratique de l’aqua-dos soulage, l’arthrite, les rhumatismes, l’arthrose, le mal de dos avec des exercices doux qui améliorent votre posture. Laissez-vous guider par le coach dans un bassin de 1m30 de profondeur avec du matériel en statique et en déplacement. Bien-être assuré. · Durée : 30 minutes

Aqua-jogging : L'aqua-jogging en mer est une activité unique. Entouré d'une ceinture flottante qui maintient debout dans l'eau, vous reproduisez le mouvement de la course à pied, sans prendre appui avec le sol, plus ou moins vite selon votre condition physique. Activité sans chocs pour les articulations et le dos.

Marche océane : (selon météo et marée) Mélange de marche et d'aquagym, ce nouveau sport aquatique procure à l'organisme une formidable pause bien-être. Effet drainant contre la peau d'orange, la marche aquatique, sollicite tous les muscles du corps et le cardio sans aucun choc ! Ouvert à tous niveaux. · Durée : 2h00

All in for you - la grande Terrasse - Chatelaillon 2023