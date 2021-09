France Bleu La Rochelle vous invite à l'Hôtel PRIMAVERA de Saint Palais sur mer près de Royan !

Du 6 au 10 septembre, Jouez au QUIZ DU MATIN entre 11h et 11h40 et gagnez une nuitée pour 2 en chambre supérieure face à la mer avec petits déjeuners et accès à la piscine intérieure .

Face aux carrelets et au phare de Cordouan, venez profiter de la vie de château en bord de mer au coeur d'un domaine arboré de 2 hectares. Piscine couverte, restaurant, bar et grand parking privé sont les atouts pour parfaire votre séjour.

À mi-chemin entre le centre ville de Saint-Palais-sur-Mer et de la Grande Côte, Hôtel Primavera est un endroit calme et reposant, le tout dans une atmosphère familiale depuis plus de 60 ans.

Une piscine intérieure est aussi proposée à l'hôtel PRIMAVERA de Saint Palais sur Mer - hotel-primavera.com

Situé dans un site exceptionnel, près de la petite plage du Concié, la villa Primavera fût d’abord une banale construction élevée à la fin du 19 ème siècle conçue comme quelques une de ses voisines sur un plan traditionnel en « L ». Au début du siècle suivant, à la demande du comte Louis-Jean d’Auby, économiste et banquier établi à Paris, les façades initiales de la première villa furent masquées par un décor néo roman en pierre de taille, et agrandies sur la partie nord-ouest. Le comte sélectionna fresques et bas-reliefs sur les églises romanes du pays de Saintonge et les fit reproduire sur sa villa, construite en mémoire de Jean Barthélémy d’Auby, son aïeul, qui combattit à la bataille de Bouvines aux côtés du roi Philippe Auguste en 1224. Une réplique de la fontaine des lions de Grenade fut construite dans le parc et une chimère en fonte commandée à la Fonderie du Val d’Osne, surplomba la terrasse, y demeurant telle une sentinelle veillant sur la maison. Il fit construire par la suite la villa Terre Nègre dans un style normand sur un terrain avoisinant, acheté quelques années plus tôt et destinée à y loger ses hôtes. Pendant l’entre deux guerres, Madame la Comtesse Marie Gabrielle d’Auby, devenue veuve depuis 1928, venait passer les mois d’été à Saint Palais et offrait chaque année, pour le quinze août, un magnifique feu d’artifice à tous les estivants qui venaient y assister depuis le chemin douanier.

En 1940, l’armée allemande réquisitionna le site jusqu’en 1945. Pendant ce temps, celle-ci fit construire Blockhaus et abris souterrains, aujourd’hui détruits. La villa souffrit de cette occupation ainsi que de la libération, et les traces de ce conflit sont toujours visibles sur la façade.

En 1959, Monsieur Robert Cormau, restaurateur de Royan, décida de racheter Primavera et transforma la villa en hôtel restaurant. Fort d’une activité prospère, l’hôtel s’agrandit, de 1977 à 1984, d’une nouvelle construction attenante au bâtiment d’origine, comprenant des chambres, une nouvelle salle de restaurant panoramique et une piscine intérieure face à l’estuaire.

L’année 1987 fut marquée par le rachat de la villa Terre Nègre (nommée depuis « Le Cottage »), qui en 1959 avait été vendu séparément de Primavera. Elle fut rattachée à l’ensemble du parc pour obtenir ce que vous voyez aujourd’hui. En 2006, le petit-fils Gilles Cormau reprend le flambeau, rejoint par sa compagne Audrey Brisson en 2012.

Depuis lors, sur ces trois générations, entretien, rénovations et modifications ont permis de conserver ce patrimoine architectural unique.

Chambre supérieure avec vue sur mer - et petits déjeuners servis bien sûr ! - hotel-primavera.com

Vous gagnez cette semaine sur France Bleu La Rochelle, une nuitée pour 2 en : DOUBLE SUPERIEURE VUE MER

Chambre avec :

Superficie de 25 m²

Literie de 200 cm (possibilité de lits séparés sur demande)

Baignoire

Tv écran plat

Machine à café et thé

Sèche-cheveux

Ventilateur

Mini bar

Grande terrasse

Situation : Bâtiment principal

