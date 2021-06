France bleu Limousin vous offre un week end en Thalasso

A l'occasion du e-salon Passion voyages du 11 au 14 juin, France Bleu Limousin et Fitour voyages vous proposent de gagner un séjour thalasso à l'hôtel Atlanthal, situé dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour jouer, il vous suffit de remplir le bulletin ci-dessous, en répondant aux deux questions posées et d'y inscrire vos coordonnées.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Atlanthal, un hôtel 4*, en bord de mer au Pays Basque

L'hôtel Atlanthal vous accueillera pour une nuit (avec petits-déjeuners) dans une chambre "Club" s'ouvrant sur les espaces verts (certaines avec terrasses privatisées). Elles sont équipées d'un grand lit double ou de deux lits simples, dans un décor chaleureux, et disposent d’une superficie de 18 à 20 m2. Vous profiterez également de deux soins de thalasso par personne : un hydro-massage sensoriel et un modelage polynésien d'une durée de vingt minutes. Enfin vous aurez accès aux espaces de remise en forme : le Lagon et le Club Fitness

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Séjour à réaliser jusqu’au 04 juillet 2021 (dernier départ de l’hôtel) et entre le 27 septembre et le 19 décembre 2021 (dernier départ de l’hôtel) hors vacances scolaires, hors jours fériés, week-ends fériés – sur réservation et sous réserve de disponibilité. Le séjour ne comprend pas la taxe de séjour (par personne et par nuit), les repas et les boissons, les soins de thalasso supplémentaires ni les dépenses à caractère personnel.

Cette année le salon Passion Voyages® s’invite chez vous

Du 11 au 14 juin 2021, évadez-vous et vivez des expériences voyages uniques, bien installé dans votre canapé ! Vous pourrez assister depuis chez vous à plus d'une cinquantaine de conférences, discuter en ligne avec des conseillers voyages, profiter de remises exclusives et d'offres spéciales et même tenter de gagner un voyage en Corse. Vous pouvez dès à présent réserver votre place à ce salon virtuel ici.