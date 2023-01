France Bleu Limousin vous offre un week-end thalasso à Anglet

Des Salons Passion Voyages pour s'évader...

Fitour Voyages vous propose deux Salons Voyages Passion pour trouver votre prochaine destination de vacances.

Deux grands rendez-vous qui vous permettront de retrouver des professionnels du tourisme à travers différents stands : des compagnies aériennes, des tours opérateurs et des correspondants du monde entier. Ils partageront avec vous leur expérience et leur connaissance du terrain d'ici et d'ailleurs. Les Salons Passion Voyages permettent de partir en toute sécurité, sans mauvaises surprises et offrent aux visiteurs la possibilité d'assister à des conférences passionnantes qui aident à faire les bons choix d'escapade ou de voyages.

5ème édition Passion Voyages à Limoges : samedi 21 janvier à l'Aéroport de Limoges Bellegarde de 10H à 18H.

Salon Passion Voyages, édition 2023 à Limoges - Fitour Voyages

France Bleu Limousin vous présentera ce salon en avant-première vendredi 20 janvier, en direct de l'Aéroport de Limoges Bellegarde de 16H à 18H.

10ème édition Passion Voyages à Brive : vendredi 27 et samedi 28 janvier au cinéma CGR de Brive de 09h30 à 18H30.

10ème Salon Passion Voyages de Brive à vivre en direct sur France Bleu Limousin vendredi 27 janvier de 9H à 12H et de 16H à 18H - Fitour Voyages

France Bleu Limousin vous fera vivre ce salon en direct du cinéma CGR de Brive vendredi 27 janvier de 9H à 12H et de 16H à 18H.

Entrées libres sur les deux salons.

Embarquez pour une thalasso dans le pays Basque avec France Bleu Limousin

France Bleu Limousin vous offre un week-end thalasso pour deux personnes à Anglet. Profitez des bienfaits d'un programme de soins alliés au plaisir du tourisme sur ce littoral réputé pour son environnement propice au repos et au bien-être. Agréable station balnéaire dans le creux du golfe de Gascogne, celle que l’on surnomme la petite Californie se caractérise par une culture basque affirmée et des somptueuses plages de caractère .

Plage d'Anglet - CC Wikimédia /TONIODELBARRIO6464

Hôtel 4* et soins thalasso offerts

Vous serez logés en chambre club à l'hôtel Atlanthal à Anglet. Cet établissement qui affiche 4 * abrite une piscine extérieure chauffée, un centre de thalasso ainsi que 2 espaces de restauration. Durant votre week-end, vous aurez accès gratuitement à l'espace détente de l'hôtel.

4 soins thalasso par personnes :

Un bain Marin

Une douche relaxante

Une application de boues marines

Un modelage californien de 20 mn

Votre week-end pour deux personnes comprend :

Le logement pour 2 nuits en chambre club

Les petits-déjeuners

Les 4 soins thalasso

L'accès à l'espace remise en forme de l'hôtel

Le séjour ne comprend pas :

La taxe de séjour

Les boissons et autres repas

Les soins thalasso supplémentaires

Le transport

Séjour valable du 30 janvier au 2 juillet 2023 / hors vacances scolaires / hors jour et week-end fériés