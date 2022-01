France Bleu Loire Océan fête avec vous la Saint Valentin.

Pour la saint Valentin, France Bleu Loire Océan vous offre chaque jour, des boites en forme de coeur remplies de guimauves et de chocolats.

Bientôt la Saint Valentin... avec les roses, les messages d’amour, les petits anges avec les arcs, les flêches et le reste…

Et pour la St Valentin France Bleu Loire Océan vous offre des fleurs… des cœurs ! Des boites en formes de cœur avec des chocolats et des ours en guimauve à l’intérieur.

De quoi vous régaler ou faire plaisir à l’être aimé !

Humm des chocolats ! © Radio France - Valérie Desfontaines

Gagnez votre boite en forme de cœur remplies de chocolat réalisation du célèbre chocolatier Nantais Carli.

Comment tenter votre chance ?