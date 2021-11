France Bleu Normandie s'engage aussi pour Movember

Movember 2021 : les sapeurs-pompiers et l’union départementale des sapeurs-pompiers du Calvados organisent un événement sur le parvis des Rives de l’Orne samedi 20 novembre prochain ! Un mot valise fait des mots "moustache" et "novembre" pour soutenir la recherche contre les maladies masculines...

Chaque mois de novembre depuis 2003, les hommes sont invités à se raser complètement au début du mois, puis à se laisser pousser la moustache pendant 30 jours. L'objectif de cette action est de "changer le visage de la santé masculine". Les participants peuvent s'inscrire sur le site de la fondation et partager ensuite l'évolution de leur moustache sur les réseaux sociaux, sur l'application mobile ou le site de Movember. Motivation générale ! Ces photos servent à encourager les autres internautes à faire des dons aux associations caritatives. Sur son site, Movember précise également que l'argent collecté permet de financer « des projets révolutionnaires en matière de santé mentale, de prévention du suicide et de traitement des cancers de la prostate et des testicules – 1 250 projets à ce jour. »

France Bleu Normandie soutient MOVEMBER 2021 avec les sapeurs pompiers du Calvados et Heulà - ©udsp14

L'année dernière, en 2020, 394 650 hommes et femmes de 20 pays différents s'étaient engagés pour le Movember. Ils ont récolté 83,4 millions d'euros.

Moustaches pour tous chez les sapeurs pompiers du Calvados ! - ©udsp14

Samedi 20 novembre 2021, sur le parvis des Rives de l'Orne, baptêmes en camion et balades en Harley Davidson, rasages de pro chez le barbier, rencontres, échanges, ventes et mobilisation solidaire autour du cancer chez les sapeurs-pompiers et des cancers masculins, nous comptons sur votre présence : émission spéciale "Studio Ouvert" France Bleu Normandie !