France Bleu Roussillon vous invite à la Ferme Auberge "Mas Lluganas"

Cette semaine France Bleu Roussillon s'associe avec la ferme auberge "Mas Lluganas" afin de vous permettre de vous ressourcer. Pour cela il vous suffit de jouer sur notre antenne du 4 au 8 avril tout les jours à 11h. El Tocat Del Bolet est un jeu de culture générale, trois niveau de questions et le meilleur score de la semaine se verra remporter le séjour, accompagné de la bonne humeur de nos animateurs Michèle PIERRARD et Patrick MAS. N'hésitez pas et inscrivez vous dès maintenant au 04.68.35.50.00.

Le séjour comprend : 2 repas du soir apéritif et vin compris ( Menu Canard), 1 nuit dans une chambre d'hôte face au Canigou, 2 petits déjeuner, et 2 heures de visite et dégustation de produits de la ferme.

Mas Llagunas - Mas Llagunas

La ferme auberge "Mas Lluganas" réouvre ses portes le 3 avril pour ses hébergements et sa restauration. La ferme vous propose aussi des produits d'élevage Veau rosé des Pyrénées Bio, canards élevés en plein air et gavés au maïs Bio, sans OGM grain entier, offrant l’assurance de produits sains et naturels, mais aussi des pigeonneaux, et des cochons Bio.

En vente : canards gras, confits, foies gras, pâtés de canards aux figues ou aux abricots, salpiquet de mongètes au manchon de canard, rillettes, magrets séchés, veau Rosée des Pyrénées, plats cuisinés typiquement catalans, mais aussi des pigeons et une fois par mois du cochon bio.…À acheter sur place ou au marché de Prades le samedi matin …

Les gourmets vont se régaler !