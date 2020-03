France Bleu Vaucluse : 100% solidaires. Les initiatives pour faire livrer vos repas ou des paniers chez vous.

France Bleu Vaucluse, c'est 100% entraide !

Où que vous soyez en Vaucluse et tout autour, on pense à vous.

De nombreuses initiatives d'associations de commerçants, de particuliers, de restaurateurs, émergent pour vous livrer des repas ou des paniers à domicile.

Retrouvez-les ici, actualisées tous les jours !

AVIGNON

Les Halles d'Avignon

Mise en place de livraisons groupées organisées par les commerçants participant à l'opération.

le client n'a qu'à commander la veille pour le lendemain et un commerçant des Halles lui livre ses paquets à domicile.

la liste des commerces qui participent : http://www\.avignon\-leshalles\.com/2020/03/19/les\-halles\-vous\-livrent/

Votre contact : Nathalie Roucaute, la présidente des commerçants des Halles 06.03.15.79.84

CARPENTRAS

L'association "Les boutiques du quartier de la mairie de Carpentras" s'unissent pour du portage groupé chez vous grâce à 8 commerces :

- La boucherie "Brunet" - La crèmerie fromagerie "Mercy" - L'épicerie de produit en vrac "Graines, nature et compagnies" (alimentaire et non alimentaire) - Une fabrique de Kouglof "Les brioches de Nicolas" - Le traiteur " Le faisan doré" - "Le livre gourmand" qui propose de bons plats maison avec des livres - Les légumes du maraîcher "Vincent Martinez" - Les produits frais et secs de l’épicerie Italienne "Molto buono"

Livraisons sur Carpentras et les villes aux alentours jusqu’à Bedoin!

Héloïse ou André seront heureux de vous en dire plus au 06.61.49.76.86

CAUMONT SU DURANCE

l'association "le clin d'oeil caumontois" propose un service de livraisons de courses à domicile avec super U pour les habitants de caumont de + de 75 ans

Votre contact : chantal 06.76.29.49.20

MONTEUX

L'étable Montilienne du réseau "Bienvenue à la ferme", et la Boucherie de l'étable proposent différents colis livrés chez vous ! David Aurand vous donnera toutes les infos nécessaires au 06.14.07.29.88

VILLENEUVE LES AVIGNON et alentours

l'association des commerçants de Villeneuve propose de mettre les producteurs locaux en lien direct avec les consommateurs , et les clients avec les commerçants de bouche pour les livrer che eux !

Votre contact : Alexis 06.43.19.17.04

La liste des commerçants : http://www.villeneuvelesavignon.fr/Accueil/152/1762?fbclid=IwAR0eMsxbv4h8-sm1hE_2LmQNkPKXmmkuOenFbfAwitc97jNQ34ny7DQsXJ

VAISON LA ROMAINE

Mise en place de livraisons de denrées alimentaires par le magasin de producteurs et de produits fermiers de Vaison la Romaine, qui regroupe 70 producteurs, artisans et éleveurs, et qui est approvisionné chaque jour en produit frais. Ce service de livraison autour de Vaison a été créé pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

Un autre point de vente d'association de producteurs est disponible sur Tulette avec les mêmes services.

Votre contact : Marlène, "De nos terres à l Assiette" magasin de produits fermiers à Vaison la Romaine : 07.83.20.42.11