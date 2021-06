Francis Huster dans les Studios de France Bleu Provence ce vendredi 25 juin 2021

Le comédien et auteur était présent dans nos studios à l'occasion du festival des écrivains du Sud à Aix en Provence, qui se tient jusqu'à dimanche à la Cité du Livre au conservatoire Darius Milhaud et à l'Hôtel Renaissance. Un festival avec France Bleu Provence.

Avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité Francis Huster s'est improvisé second de cuisine dans l'émission culinaire qui était consacrée ce vendredi au poisson de Méditerranée, à l'occasion de la St Pierre, saint patron des pêcheurs le 26 juin, à Martigues. Fabien Morreale, le chef du restaurant "Le Garage" à Martigues était également notre invité. Et il a même eu le bonheur d'avoir un plat baptisé par Francis !

Francis Huster baptise le hot dog au homard de Fabien Morreale, chef du restaurant "Le Garage" à Martigues Copier

Et Suzanne de Marseille a expliqué à Francis Huster le Loup en croûte de sel ... Bonne humeur au programme.

Francis Huster découvre le loup en croûte de sel de Suzanne Copier

Francis Huster a également évoqué sa participation au festival des écrivains du Sud, où il lira pour la première fois "Tout ça pour elle" un texte rempli d'humour, de tendresse et d'anecdotes sur sa carrière et surtout un bel hommage à Louis Jouvet, disparu il y a 70 ans. Vous pourrez assister à cette lecture samedi 26 juin 2021 à 18h à l'hôtel Renaissance à Aix en Provence.

Francis Huster créé a Aix en Provence, pour le festival des écrivains du Sud, le texte "Tout ça pour elle" Copier

