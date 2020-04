VIDEO - Franck Mansuy, animateur bien-être : la méthode Jacobson

La méthode Jacobson, méthode simple de relaxation, peut vous aider à réduire votre stress en période de confinement.

Vous vous sentez stressé ? Vous avez des problèmes de sommeil ? La méthode Jacobson, méthode simple de relaxation, peut vous aider, comme nous l’explique Franck Mansuy, animateur bien être en entreprise et expert de France Bleu Lorraine.

La méthode Jacobson, c’est quoi ?

Le Docteur Jacobson a mis en évidence qu’il existe une relation entre nos émotions et le degré de tension musculaire. En effet, un relâchement musculaire met l’esprit au repos et entraine une détente nerveuse. La méthode Jacobson consiste en une contraction/décontraction musculaire. Ceci a pour effet de relâcher les tensions.

Que puis-je en attendre ?

Cette technique est très efficace pour lutter contre le stress et relâcher les tensions musculaires. Je vous conseille également de la faire si vous avez des insomnies. Inconvénient : si vous dormez à deux, l’autre personne risque d’être réveillé mais vous vous serez rendormie.

Comment pratiquer ?

Prenez une position agréable pour vous, puis fermer les yeux. Inspirez par le nez, gonflez votre ventre. Retenez votre respiration et contractez vos orteils, pieds, mollets, vos cuisses, fessiers, abdos, votre dos légèrement, vos bras, poings, épaules, votre cou, votre nuque, votre mâchoire, votre front, vos yeux. Pour terminer faites une grimace, la plus grosse grimace possible. Mettez-y toute l’intensité possible. Et quand c’est bon pour vous, soufflez d’un coup et relâchez.

Prenez un instant pour reprendre une respiration calme et posée, et mettez-vous à l’écoute des sensations dans votre corps. Vous pouvez aller ressentir chacun des muscles que vous venez de contracter, se relâcher, se détendre. Aller ressentir si vous avez des sensations de fourmillement, de picotement, des sensations de chaleur, de fraîcheur, de lourdeur ou de légèreté. Comparez les sensations entre vos deux bras, vos deux jambes. Peut-être avez-vous l’impression d’avoir un bras plus long que l’autre ou plus court, plus lourd, ou plus léger. Accueillez toutes ses sensations. Vous pouvez rouvrir les yeux. Je vous invite à faire cet exercice trois fois d’affilée. Vous pourrez le faire également sur différentes parties de votre corps.

Pour prolonger les conseils de Franck Mansuy

Pendant la durée du confinement, je vous invite à venir nous rejoindre tous les mardis à 18H pour des séances de sophro-relaxation en ligne, les mercredis à 14h pour des séances spéciales enfant et famille. Plus d’information sur le site www.sophro-relax-asso.fr ainsi que sur la chaine YouTube, sur le Facebook et Instagram. N’oubliez pas de cocher la petite case "s’abonner" et d’appuyer sur la petite cloche sur YouTube. Belle journée à vous et à bientôt.