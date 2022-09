Futurs et jeunes parents : une journée riche d'enseignements à Nice ce samedi 24 septembre.

Une journée à Nice

Voici la première "Journée de la femme enceinte : du désir d'enfant ou Premiers sourires".

En référence au Plan national de santé publique des "1000 premiers jours" (qui vont du quatrième mois de grossesse aux deux ans de l'enfant.) Période déterminante pour le développement de l'enfant.

L'évènement de samedi est ouvert à tous, sur la promenade du Paillon de 10h à 17h.

Une journée imaginée pour les futurs et jeune parents par Barbara Prot, conseillère municipale à la ville de Nice, déléguée à la prévention et à l'éducation à la santé.

Au menu : des tables rondes d'experts, des conférences durant lesquelles chacun sera libre de poser des questions aux spécialistes présents.

Plusieurs thématiques abordées :

* 11h > 12h : « Mon Bébé et moi ! Avant, pendant et après ma grossesse »

Votre suivi de grossesse et post-accouchement avec notamment :

Julia Schillinger, sage-femme référente au service mère-enfant de la maternité Kantys à Nice (née de la fusion entre les maternités niçoises St Georges et Santa Maria de Lenval ; Kantys est toujours au cœur de l'hôpital Lenval de Nice).

Dr Eliane Galiba et Dr Bernard Max, gynécologues obstétriciens au CHU de Nice et à la Maternité Kantys de Nice.

Latifa Benamer, coordinatrice en maïeutique au pôle mère-enfant du CHU de Nice.

* 12h > 13h : « Toujours pas enceinte : quel accompagnement ? »

Ainsi, si vous vous interrogez sur ce bébé qui tarde à venir et peut-être vos difficultés à concevoir, plusieurs spécialistes seront présents ; parmi eux le Dr Imène Fatfouta, gynécologue au centre Matisse à Nice, spécialisé dans l'infertilité ; le Dr Sylvain Tassy, chirurgien gynécologue, spécialiste de l'endométriose au Pôle St jean de Cagnes sur mer.

* 14h > 15h : « Un environnement sain pour Maman et Bébé : chez moi et dans ma ville »

Parmi les spécialistes présents : le Dr Véronique MONDAIN, Médecin Infectiologue CHU de Nice / Vice‑Présidente Observatoire des Médecines Complémentaires et Non Conventionnelles (OMCNC)Dr Rémy COLLOMP, Pharmacien CHU de Nice.

Et le Dr Faredj CHERIKH, responsable du service d’addictologie du CHU de Nice et du CSAPA Nice Malausséna.

* 15h30 > 16h30 : « Avec l’arrivée de Bébé, être bien tous ensemble ! Émotions, relations, sexualité… »

Avec le Dr Céline AGUILELLA, Gynécologue Obstétricienne et hypnothérapeute au CHU de Nice.

Amandine FAURE, Sage-femme ostéopathe au CHU de Nice.

Et le Dr Olivier BISCH, Médecin généraliste et Instructeur du programme de gestion du stress par la médiation de pleine conscience MBSR à Antibes.

En plus de ces conférences, de nombreux ateliers proposés tout au long de cette journée de samedi. Sur l'allaitement maternel, la diversification alimentaire, les premiers secours pédiatriques, la rééducation du périnée, la LSF (Langue des Signes Française) pour communiquer avec son bébé, des ateliers de portage de bébé et tant d'autres.

Se préparer à une grossesse et la vivre la plus sainement possible c'est aussi prendre de bonnes habitudes : la consommation de tabac et d'alcool est à proscrire tant l'on sait que les mois de grossesse sont primordiaux pour le développement du bébé.

Etre vigilante aussi à l'utilisation de certains cosmétiques puisqu'on sait qu'ils vont pénétrer dans la peau et vont donc jusqu'au placenta du bébé. Ou encore préparer la chambre de l'enfant à venir bien avant son arrivée pour que les substances toxiques aient le temps de s'évaporer.

Autant de conseils pratiques réunis sur cette première Journée de la femme enceinte, Promenade du Paillon à Nice ce samedi 24 septembre de 10h à 17h.

Parce que chaque année environ 4000 enfants voient le jour sur la Baie des anges cette journée, sans aucun doute très attendue, sera suivie de l'ouverture d'une Maison des 1000 premiers jours sur l'avenue de la Californie. Cette journée de samedi en est la première pierre.