Gaëlle Le Corre : "Notre challenge, c'est que les clients lâchent prise"

Massothérapeute depuis 15 ans, Gaëlle Le Corre reçoit dans son centre des personnes au profil très varié. Son défi principal : les amener à se relâcher totalement pour faire baisser le niveau de tension sur leur corps.

Elle est une pionnière du massage en France. Gaëlle Le Corre a introduit une nouvelle manière de voir et pratiquer cette activité à l'intérieur de nos frontières, notamment grâce au massage suédois.

Poussée par son instinct, cette sportive de nature (karaté, trail en montagnes, etc.) s'est perfectionnée à Montréal au début des années 2000 avant d'ouvrir son propre centre de massage et de formation à Aix-les-Bains. Sportifs ou clients plus "classiques" passent entre ses mains expertes pour prévenir les bobos et "joindre l'utile à l'agréable" comme elle le rappelle à Bixente Lizarazu dans Planète Liza.

à lire aussi Valentine Colasante : une danseuse en quête d'émotions

Les bienfaits du massage

Selon Gaëlle Le Corre, le massage s'est démocratisé dans l'Hexagone "bien qu'il reste du travail pour que les Français se rendent compte de ses bienfaits". Il existe beaucoup de types de massage et la polyvalence peut avoir du bon quand on reçoit le grand public.

J'ai reçu un bon-cadeau, mais je n'ai pas très envie de me faire masser

à lire aussi Tony Estanguet : sa relation incroyable avec son frère

Entre ce genre de réaction et ceux qui ont parfois quelques réticences à se laisser toucher, Gaëlle Le Corre a conscience du défi à relever pour amener "Monsieur-Madame-Tout-Le-Monde dans ce monde merveilleux". D'où le recours à des massages adaptés en fonction des clients. Il suffit alors de faire preuve de "respect et d'écoute" afin qu'ils se détendent et lâchent prise.

Le ronflement, le signe du déclic

Pour moi un massage réussi, c'est quand, à un moment donné, son cerveau va faire "On-Off"

Gaëlle Le Corre appuie cet aveu d'un exemple concret du client qui s'est totalement abandonné entre ses mains : "Ça se traduit souvent par un sursaut ou un ronflement. C'est tout silencieux, puis d'un coup, tu vas avoir un petit "Rrrr" comme ça !"

Parfois, le lâcher-prise est difficile à obtenir. Un verrou psychologique empêche la personne de se relaxer complètement. Gaëlle Le Corre conseille alors à tous praticiens de "se détendre soi-même (…) mettre du sourire à l'intérieur (…) et mettre beaucoup d'amour et de bienveillance".