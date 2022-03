Gagner deux jours pour 4 personnes à PORT AVENTURA PARK

Amateurs de sensations fortes et de spectacles, nous vous embarquons pour un séjour à Port Aventura Word. Le parc rouvre ses portes au public le 8 avril prochain, pour une nouvelle saison prometteuse sous le signe de la nouveauté.

À l’occasion de la première fête de Pâques de Port Aventura World, le plus grand œuf de Pâques décoré au monde, reconnu par le Guinness World Records, sera installé dans le parc. L’événement proposera également des animations itinérantes ainsi que des décors uniques dans les aires de Mediterrània et SésamoAventura.

le plus grand œuf de Pâques décoré au monde © Radio France - Port aventura

Les visiteurs pourront également (re)découvrir les nombreux spectacles du resort, avec, parmi les grandes nouveautés, « Destination Dance », un show musical acrobatique à apprécier au Gran Teatro Imperial de China. « Aloha Tahití », avec ses danses traditionnelles exotiques de Polynésie française, la grande « FiestAventura », présentée tous les soirs sur le lac de Mediterrània, sans oublier la « PortAventura Parade », toujours très animée. Parmi les animations vivantes les plus emblématiques de PortAventura World, il y a aussi « Las Aventuras de Tadeo Jones » et « Rituales Mexicanos ». Interrompus depuis 2019, ils feront leur retour à La Cantina de México.

Découvrez un univers d’expériences uniques avec trois parcs et six hôtels à thème.

Le plus grand complexe familial de la Méditerranée vous attend avec :

- PortAventura Park, où vous ferez un voyage à travers 6 univers différents, avec 40 attractions et plus de 10 spectacles pour toute la famille.

- Ferrari Land, le seul parc Ferrari en Europe au sein duquel vous pourrez ressentir la passion pour le cheval cabré dans chaque recoin. Oserez-vous l’accélérateur le plus élevé et le plus rapide d’Europe ?

Vous trouverez le détail de toutes les attractions sur le site de Port Aventura World

Port Aventura © Radio France

Port Aventura World, c'est aussi un réel engagement environnemental et social. Cette année encore, le parc d'attraction poursuivra sa stratégie affirmée en termes de développement durable et d’engagement social, visant à atteindre les Objectifs de Développement Durable.

L’offre de restauration de la destination PortAventura intégrera également cette approche durable. De nombreux choix de plats équilibrés et boissons saines ont été ajoutés aux cartes des établissements du parc, avec notamment beaucoup d’options végétariennes, sans gluten et des produits bio.

Le parc vous réserve encore cette année de belle surprise ! Alors ? Tenter votre chance pour gagner un séjour de deux jours pour 4 personnes qui comprend : une nuit dans l'un des hôtels du parc avec diner et petit déjeuner, accès illimité aux attractions de Port Aventura et une journée au parc FERRARI LAND.

Ferrari Land © Radio France - Port Aventura

C'est simple : jouez du lundi au vendredi à partir de 11h à notre jeu "El tocat Del Bolet", ne perdez pas de temps et inscrivez-vous dès maintenant au 04.68.35.50.00.