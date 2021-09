Gagnez 150 € de carburant avec France Bleu Périgord

Jouez au Dordogne Poursuite et gagnez une carte cadeau de 150 € pour faire le plein du réservoir de votre véhicule. L'occasion de vous promener à moindre frais durant le week-end ou en semaine sur les routes de Dordogne. Quand on sait qu'un plein vide votre porte-monnaie à une vitesse vertigineuse... vous allez en faire des kilomètres.

Et oui ! Cette semaine on soulage votre budget carburant. Ca roule pour vous ?

Pour tenter votre chance, c'est très simple : jouez avec France Bleu Périgord tous les jours du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021 entre 11h et midi.

Chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Et nouveauté cette année !! Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi …. donc tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !!!

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

A vous de jouer et bonne route !