Gagnez cette semaine votre séjour dans un décor de rêve: le domaine de Campagnac

Une nuit pour deux dans un décor idyllique en pleine nature dans le Périgord noir, ça vous dit ?

Cabane en Périgord Noir © Radio France - Domaine de Campagnac

Cette semaine dans le Dordogne Poursuite, du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2019 sur France Bleu Périgord entre 11h et midi, vous jouez pour gagner un séjour dans l'une des sublimes cabanes perchées du domaine 4 étoiles de Campagnac à Carsac-Aillac. Au programme: un panier gourmand pour votre dîner, un jacuzzi privatif et un petit déjeuner... de quoi combler tous vos sens, et redonner toute leur signification aux mots "détente" et "romantisme".

Jacuzzi au domaine de Campagnac © Radio France - Domaine de Campagnac

Venez donc jouer du lundi au vendredi au Dordogne Poursuite, répondez à une série de questions sur le Périgord, la culture générale et les programmes de France Bleu... vous serez peut-être le ou la grand(e) gagnant(e) de la semaine !