Gagnez de l'argent en restant à la maison !

Il faut bien se l'avouer les 10 000 pas quotidiens, pendant ces 15 jours c'est pas certain que nous soyons capable de les faire à moins d'avoir un jardin de 2000 m2 ou de tourner en rond dans notre salon du matin au soir! mais bon non ça on laisse tomber !

Car je le rappelle pour ceux qui sortent du pays de nulle part et qui n'aurait pas entendu les consignes de ces dernières 48 h,nous sommes tous invités à rester chez nous sauf sortie de nécessité vitale!

Alors j'ai trouvé l'appli qui va vous récompenser de cet effort collectif que nous devons tous faire! En fait cet appli à l'origine est destiné à vous récompenser si vous marchez et vous l'avez peut être déjà télécharger sur votre smartphone, une appli qui vous encourage donc à faire vos 100000 pas quotidiens préconisé par L'OMS pour votre santé! Eh bien La start-up WeWard, qui a mis en place une application mobile récompensant financièrement le temps de marche de ses utilisateurs, inverse le principe et les mécanismes de son appli pour soutenir, à son échelle, les initiatives gouvernementales. WeWard décide désormais de ne récompenser que les utilisateurs qui ont un nombre de pas très faible par jour afin de les sensibiliser aux consignes du confinement.

La start-up a changé son modus operandi car elle a surtout constaté à la date du lundi 16/03, via sa plateforme WeWard Insight, que l'activité physique des Français utilisant l'application n'a pas diminué depuis la semaine dernière mais a, bien au contraire, augmenté de 3%. En vue de favoriser le confinement et de soutenir la distanciation sociale, en vue d’assurer le bon suivi des recommandations du gouvernement afin d'éviter la propagation du virus, WeWard estime qu’il est devenu essentiel de récompenser les personnes ayant un comportement vertueux. Rester chez soi peut sauver des vies, l'appli soutient le #Jeresteàlamaison; vous pouvez la telécharger gratuitement sur ios ou android; elle est très facile d'utilisation; bien sûr dès la fin du confinement et dès le retour à la normale, l'appli inversera à nouveau son process et vous serez récompensé si vous marchez !