Gagnez sur France Bleu Périgord votre séjour dans une cabane perchée en Périgord noir !

Saint-Amand-de-Coly, France

France Bleu Périgord vous invite cette semaine en pleine nature dans l'une des cabanes de Jeanne, en Périgord noir.

Ces six cabanes perchées se situent dans un village classé "plus beau village de France" : Saint-Amand-de-Coly. Elles offrent un hébergement insolite, douillet, avec une orientation sud-ouest, qui permet de profiter du soleil toute la journée. Elles offrent chacune une ambiance différente, et sont toutes accessibles par des escaliers originaux ! En jouant au Dordogne Poursuite cette semaine, vous gagnez :

- Votre nuit à deux dans l'une des cabanes, ce qui vous permettra de profiter des nombreuses activités alentours : balade dans la forêt, observation des animaux sauvages qui déambulent sur le domaine, rêverie sous un ciel étoilé, lecture sur la terrasse...

Cabane perchée - Les cabanes de Jeanne

- Votre panier du terroir, rempli de succulents produits locaux

- Vos petits-déjeuners pour deux

Pour gagner ce séjour exaltant, jouez sur France Bleu Périgord au DORDOGNE POURSUITE, votre grand quizz, du lundi 10 au vendredi 14 février 2020, tous les jours entre 11h et midi !