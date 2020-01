Gagnez un séjour à Anglet pour deux personnes dans Lou Boursicou

A quelques mètres de la plage des Cavaliers à Anglet, ressourcez-vous dans un hôtel 4* avec la personne de votre choix. Un séjour iodé à gagner dans la finale de Lou Boursicou vendredi 31 janvier entre 11h et 12h !

Vous allez profiter de l'Océan à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. La ville côtière d'Anglet est réputée pour ses 11 spots de surf sur l'Atlantique, dont Les Cavaliers et Marinella et, c'est face à l'une de ces merveilleuses plages que votre hôtel vous accueille pour un séjour thalasso.

La plage des Cavaliers à Anglet - CC-Manu6401

L'hôtel Atlanthal ****

Entre Biarritz et Bayonne, l' hôtel Atlanthal ****permet un accès direct à l'une des plus belles plages de la côte basque. Il se trouve près du parcours de golf de Chiberta.

Hotel Atlanthal **** à Anglet / Photos non contractuelles 1 et 2 - ©Thalasso et hôtels

Vous aurez accès à la salle de sport Club Fitness ainsi qu'à l'espace Aqua Tonic, qui dispose d'une piscine d'eau de mer chauffée, d'un bain à remous, de saunas et d'un hammam. Vous pourrez également accéder au Lagon, qui comprend une piscine d'eau de mer chauffée intérieure et extérieure avec des lits à micro-bulles, un parcours à contre-courant, des jets massants, un solarium et un bain à remous.

Profitez-en à deux !

Ce séjour est offert à l'occasion du Salon des voyages Leclerc qui se déroulera du 29 janvier au 1 février dans la galerie marchande du Centre Leclerc Zone Nord à Limoges .

Votre séjour comprend:

L’hébergement en chambre double pour 2 nuits (catégorie Club)

2 petit-déjeuners

4 soins de thalasso

L’ Accès aux 2 Espaces de Remise en Forme ( e Lagon et le Club Fitness)

Pour gagner ce séjour, jouez avec nous à Lou Boursicou cette semaine au 05 55 34 5000 entre 11H et 12H

BONNE CHANCE À TOUS !