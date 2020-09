Gagnez un séjour bien être à l'AÏGA RESORT THERMAL de Châtel-Guyon

Cette semaine, France Bleu Pays d'Auvergne et le nouveau Resort Thermal Aïga vous offrent la possibilité de passer un séjour, comprenant un dîner pour deux, une nuitée, les petits déjeuners et un forfait délassement avec 3 soins, à Châtel-Guyon dans le département du Puy de Dôme. Pour jouer vous devez répondre correctement aux questions posées dans le formulaire ci-dessous. Vous avez jusqu'au dimanche 13 septembre midi pour valider votre participation.

Comment sera désigné le gagnant ?

Une sélection sera effectuée parmi tous les formulaires comportant les réponses correctes aux questions posées. Si vous êtes le gagnant ou la gagnante sélectionnée (e), par France Bleu Pays d’Auvergne, on vous appellera lundi à 8h20 en direct pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour gagner il faut impérativement répondre à cet appel.

Votre nuit dans une résidence de tourisme 4*

A 20 minutes de la ville de Clermont-Ferrand, Aïga Resort Thermal est sorti de terre en 2020 dans la commune de Châtel-Guyon.

Lieu idéal pour se ressourcer, venez découvrir ce Nouvel écrin thermal et touristique, Aïga resort réunit rien que pour vous, en un seul et même lieu, tous les services nécessaires à la réalisation du séjour dont vous rêvez dont un spa thermal et sa carte de soins 100 % bio et naturels, une résidence de tourisme 4* intégrée pour accéder directement à votre espace de soins, un restaurant nutri-gastronomique ...

spa extérieur

Durant votre séjour, vous dînerez au restaurant nutri-gastronomique

restaurant

décoration soignée dans un style art déco

Vous profiterez aussi de l'accès à l'espace bien être est bénéficierez de 3 soins personnalisés