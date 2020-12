Remportez le jeu Big Money de Ravensburger

Pour les fêtes de fin d'année, rien de mieux que de gagner Big Money de Ravensburger.

Lancez les dés jusqu’à 3 fois et récupérez un max d’oseille : un full vous rapportera 15 Zillions, une grande suite 25 ! Ayez du flair et investissez dans les affaires qui rapportent pour développer votre empire. Allez-vous miser sur votre équipe de foot préférée, un fabuleux parc d’attraction ou un nouveau studio de cinéma ? À vous de décider ! À vous de prendre les bons risques, car seul le plus riche l'emportera !

Avez-vous l’étoffe d’un zillionnaire ?

Amassez des sommes colossales et ... soyez LE plus riche à la fin !

Ecoutez France Bleu Champagne Ardenne et jouez avec nous au 0809 400 500 (service gratuit + appel local)