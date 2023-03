Gagnez un séjour d'exception au Mas de Fraissinet pour vivre une expérience unique

France Bleu Gard-Lozère vous offre un break l’espace d’un week-end !

Le Mas Fraissinet Chambres d'hôtes de charme et Gites en Cévennes proche sud Ardèche et Lozère

Besoin de calme et de sérénité...Nous vous offrons un moment hors du temps dans un espace détente avec son jacuzzi et sa piscine intérieure chauffée, qui vous invitent au repos et à la relaxation en toutes saisons avec vue splendide sur la forêt cévenole.

Un lieu rempli d’histoire qui nous espérons vous charmera aussi par son authenticité: voûtes, voûtains, par-feuilles, portes cévenoles, fer forgé, terrasses sur plusieurs niveaux.

VENEZ VOUS RESSOURCER AU MAS FRAISSINET ET VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !

Pour une escapade en amoureux, pour des retrouvailles entre amis ou en famille, Audrey et Michel les propriétaires serons heureux de vous accueillir tout au long du séjour dans ce magnifique Mas Cévenol de village du XVIIème siècle, une ancienne magnanerie restaurée avec beaucoup de goût.

Situé idéalement entre Provence méridionale, le Parc des Cévennes, le sud Ardèche et la Lozère, dans un petit village au quartier Médiéval pittoresque, laissez vous charmer par l’ambiance des chambres à thème et des gîtes de caractère.

Écoutez France Bleu Gard-Lozère , jouez au CHAMBOUL'TOUT dès 11h00 du lundi au vendredi pour tentez de remporter votre séjour de rêve au Mas de Fraissinet dans le Gard !

