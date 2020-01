Gagnez un séjour en Haute-Savoie dans Lou Boursicou cette semaine

Cette semaine jouez à Lou Boursicou, qualifiez-vous pour la finale du vendredi 17 janvier et repartez avec un séjour estival pour les merveilles de la Haute-Savoie !

Salon passion voyage à l'aéroport Brive Vallée de la Dordogne les 17 et 18 janvier 2020 avec France Bleu Limousin

Entre lacs et montagnes

Gagnez un très beau séjour en jouant avec nous au 05 55 34 5000 entre 11h et 12h

A l'occasion du Salon Passion Voyages organisé les 17 et 18 janvier 2020 à l'Aéroport Brive Vallée de la Dordogne, France Bleu Limousin associé à Fitour Voyages vous promet de belles escapades en Haute-Savoie !

Le Lac d'Annecy en Haute-Savoie - ©FitourVoyages

Un salon pour voyager !

Les 17 et 18 janvier 2020, rendez-vous au 8ème Salon Passion Voyages à l’Aéroport de Brive vallée de la Dordogne !

L’occasion de préparer vos prochaines vacances, découvrir de nouvelles destinations et de rencontrer les professionnels du tourisme.

Au programme, de nombreuses conférences animées par des passionnés pour découvrir de nouvelles destinations de rêve, des échanges d’expériences voyages et de nombreuses surprises !

L'occasion de planifier vos prochains départs ! Rendez-vous les 17 et 18 janvier 2020 à l'Aéroport de Brive Vallée de la Dordogne - ©PassionVoyagesFB

Emission "ça vaut le détour" en direct de l'Aéroport Brive Vallée de la Dordogne pour voyager ensemble entre 16h et 19H vendredi 17 janvier

Pour vous, la Haute Savoie dans Lou Boursicou !

Vendredi 17 janvier entre 11h et 12h le gagnant de la finale gagnera un séjour pour visiter les immanquables de la Haute-Savoie avec la personne de son choix

Durant 5 jours, vous visiterez Praz-sur-Arly, le massif du Beaufortain et Les Aravis, Megève, Annecy, Evian, Thonon et Yvoire.

Avant goût ...

Beaufortain, Genève et Annecy (photo du bas). Trois endroits à découvrir lors de votre séjour. - CC-Wikipedia / CC- Flickr

Le massif du Beaufortain, à cheval sur les deux départements de Savoie est un véritable musée vivant de la vie savoyarde. Visite guidée du ravissant village de Hauteluce et de son église baroque. Continuation vers Beaufort. Visite d’une coopérative qui élabore du fromage de Savoie et petite dégustation de Reblochon, Tome et Beaufort.

Megève, joli village aux constructions traditionnelles surplombé par le célèbre massif du Mont Blanc. Au programme, visite d’un musée exposant plus de 600 objets évoquant la vie agricole, le cycle du lait, l’artisanat et l’histoire des sports d’hiver.

Annecy, capitale de la Haute-Savoie. Cette ville baigne dans un cadre idyllique et possède de nombreuses richesses. Visite guidée de « la Venise des Alpes » : la vieille ville, les ruelles fleuries, les vieilles prisons, les nombreux canaux et quais, les arcades typiques de l’influence architecturale italienne et le château.

Votre logement durant votre séjour

Vous serez hébergés au club "l'Alisier" , club Belambra à Praz-sur-Arly. Dans un parc arboré, les logements rénovés sont répartis en petits bâtiments et sont tous équipés de salle de bain avec douche et télévision écran plat.

Les logements sont répartis au milieu des sapins et dotés d’une superbe vue panoramique sur les montagnes voisines !!

La restauration

Vous serez en pension complète ! Vous bénéficierez d’une restauration soignée et de qualité. Les petits-déjeuners et les repas sont servis sous la forme de savoureux buffets avec des spécialités régionales et des dîners à thèmes. Restaurant avec vue sur la montagne.

Votre Séjour comprend :

le transport en autocar grand tourisme

l'hébergement en club de vacances (chambre 2 personnes)

la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, boissons aux repas (vin, eau et café aux déjeuners)

les excursions, les visites et les entrées selon le programme avec guide-accompagnateur local durant tout le séjour, assurance assistance et rapatriement

Séjour à prendre du 26 au 30 juin 2020 ou du 30 juin au 04 juillet 2020