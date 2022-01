Gagnez vos invitations pour le spectacle de Michel Drucker le vendredi 28 janvier à 20h30 à Montrond Les Bains

Michel Drucker s'invite aux Foréziales de Montrond les Bains le vendredi 28 janvier 2022 à 20h30.

Sur scène, il a révélé un amour infini pour son métier de télévision et pour tous ceux qui y consacrent leur vie avec un premier spectacle. Pourtant, il lui reste tant de choses étonnantes, émouvantes et délicieusement drôles à nous dire avec un deuxième spectacle qui s'impose, donnant naissance à « De vous à moi ».

Michel Drucker évoque ce qui a changé à la télévision depuis trois générations : pour le présentateur, les chanteurs et acteurs, les humoristes à succès, leur liberté de parole à l’époque de Champs-Elysées et aujourd’hui, ceux qui ont disparus du PAF et qu’il aimerait retrouver…

France Bleu Saint-Etienne Loire vous offre vos invitations en vous inscrivant simplement ici

