Gagnez vos places et votre Pass VIP pour le match Stade de Reims/Stade Brestois 29 du 20 février !

Deux équipes en milieu de tableau, le Stade de Reims et le Stade Brestois 29, vont s'affronter dimanche 20 février dès 15 heures. Deux équipes motivées, respectivement 14è et 12è du classement actuel de Ligue 1. Une victoire permettrait sans doute de creuser l'écart et surtout, de continuer sur la bonne lancée des matchs à domicile côté rémois ! Nous, on y croit, tout comme les hommes d'Oscar Garcia ! Et on espère que vous aussi...

Du coup, rien de mieux que d'aller au Stade Delaune, ce dimanche 20 février, pour soutenir les rémois, n'est-ce pas ?

Qui dit match à domicile, dit places à gagner sur France Bleu Champagne-Ardenne !

Gagner ses places et son Pass VIP

Pour repartir avec vos places ou votre Pass VIP pour le match du dimanche 20 février, il suffit d'écouter France Bleu Champagne-Ardenne, puis de composer le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) et, enfin, espérer être sélectionné !

Pas d'inquiétude à avoir si vous ne repartez pas avec des places : le match SDR/Stade Brestois 29 sera retransmis en intégralité et en direct, sur l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne, le dimanche 20 février dès 15h avec nos journalistes sportifs Alexandre Audabram et Julien Lampin pour le commenter en direct !

Bonne chance à tous !