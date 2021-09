GAGNEZ VOTRE BRACELET SANTÉ FRANCE BLEU

Gagnez avec France bleu Champagne-Ardenne Un bracelet Santé

Un trackers d’activités France Bleuvous permettant de suivre votre activité au quotidien (podomètre, rythme cardiaque, notifications téléphone…)

Vos séances de sport seront plus efficaces et plus sûres . Elle vous informera en temps réel des réactions de votre corps et vous pourrez ainsi ajuster l'intensité de vos exercices afin d'atteindre vos objectifs sans prendre de risques pour votre santé. Facile à porter et peu encombrante avec sa forme de bracelet sport et son toucher agréable.

Ce bracelet santé France Bleu nécessite une Application gratuite "YOHO SPORT" disponible sur IOS et ANDROID.

Écoutez France Bleu Champagne Ardenne et gagner votre Bracelet Santé France Bleu.

0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel