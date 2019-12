JEU - Gagnez votre massage à Calicéo à Pau

Ecoutez France Bleu Béarn et gagnez votre massage au choix à Calicéo à Pau, l'espace de remise en forme et de bien-être. Massage du dos, des pieds ou de la tête, vous choisissez ! Jouez aux Petits Lutins jusqu'au dimanche 5 janvier.

Pendant ces vacances, jouez aux Petits Lutins, en écoutant France Bleu Béarn, et gagnez votre massage au choix à Calicéo à Pau, l'espace de remise en forme et de bien-être. Vous choisirez votre massage du dos, des pieds ou de la tête.

Chacune de ces zones possède ses spécificités et appelle à un massage approprié.

Vous pourrez donc choisir un massage reposant de la tête. Vous profiterez d'un massage complet du visage, du cuir chevelu, de la nuque et des trapèzes. Ce massage libère vos tensions, vous êtes apaisé(e).

Vous pourrez également choisir un massage détente des pieds : un massage défatigant des pieds grâce à des pressions localisées pour énergiser et harmoniser le corps.

Ou encore, un massage décontractant du dos. Ce massage ciblé libère toutes les tensions accumulées. Il s'agit de vrais soins de bien-être, d'esthétique, de confort.

Profitez de l'espace aquatique

L'espace de bien-être et de remise en forme Calicéo à Pau, vous propose aussi de profiter de l'espace aquatique. Lits et bains bouillonnants, jacuzzis, fontaines et cascades d'eau pour un vrai sentiments de lâcher-prise et de bien-être. Les jets d'eau aux vertus décontractantes et les bassins vous offriront un vrai moment de relaxation. Détendez-vous grâce au sauna et hammam ou les muscles se relâchent et se délassent. La peau de purifie grâce aux essences naturelles. Un vrai moment de bonheur pour se faire du bien !