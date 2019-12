Gagnez votre massage sur-mesure à Aquensis à Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre, France

France Bleu Béarn vous un pur moment de relaxation à Aquensis, le spa Thermal à Bagnères de Bigorre. Gagnez votre massage sur mesure d’une heure. Profitez du savoir-faire de praticiennes pour composer un massage parfaitement adapté à vos attentes et vos besoins.

Profitez aussi de l’espace thermoludique

Les eaux d’Aquensis, sont riches en oligo-éléments et particulièrement en calcium, magnésium et sulfates. Elles possèdent des vertus, décontractantes et relaxantes. L'eau thermale arrive donc à l'état naturel dans les bassins d'Aquensis. Le Grand Bassin de 300 m² alimenté en eau thermale est équipé de brumisations, d’un rideau d’eau, de cols de cygne et d’alvéoles avec remous, jets, contre-courant … La piscine détente, équipée d’hydro-massages et d’Aqua musique permet un ressourcement total.

Profitez de 3500 mètres carrés dédiés à votre détente, votre forme et votre bien-être : bassins, bains bouillonnants, jets et lits hydromassants, saunas, hammam, jacuzzis …