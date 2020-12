Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez un séjour bien-être de rêve à la Thalasso Serge Blanco à Hendaye. Jouez du lundi 7 au vendredi 11 décembre de 11h à midi. Remportez votre séjour pour deux personnes avec une nuit en chambre double, votre repas, trois soins de thalassothérapie, et l’accès libre au spa marin et à la salle de sport. La Thalasso Serge Blanco est le spot bien-être de la Côte basque ouvert sur le large, un immense tapis de sable fin à ses pieds. Vous allez vivre une immersion totale dans le bien-être.

Vivez un moment unique

Chaque chambre du complexe de la Thalasso Serge Blanco est dotée de larges baies vitrées avec un balcon offrant une vue sur la mer. Vous profiterez également de l'espace entièrement dédié aux soins bienfaisants du corps et du visage. Face à l'océan, vous découvrirez un espace épuré, apaisant, tamisé, idéal pour le lâcher prise.

Dans cette atmosphère où tout est fait pour la détente et le cocooning, vous profiterez des soins aux senteurs et huiles parfumées. Vous vivez un moment magique et exceptionnel, de nouvelles sensations, une véritable invitations au voyage des sens. Vous apprécierez un merveilleux moment de relaxation. Vous garderez précieusement en mémoire ces moments détente absolue et de relâchement.

Gagnez votre séjour de rêve à la Thalasso Serge Blanco à Hendaye en écoutant France Bleu Béarn Bigorre

La Thalasso Serge Blanco, le cadeau idéal pour Noël

Et parce qu'un noël différent qui nous attend, ne veut pas dire un noël sans cadeaux. En ces moments où chacun a besoin de réconfort, la Thalasso Serge Blanco à Hendaye est une belle idée cadeau pour faire plaisir à Noel. Offrez du bien-être à Noël ! Vous pourrez jouer au père-Noël avec les bons cadeaux Thalasso Serge Blanco. Mettez de la magie dans vos fêtes de fin d’année. La Thalasso Serge Blanco est le cadeau idéal à découvrir sur le site internet de la thalasso Serge Blanco. La Thalasso Serge Blanco se trouve à Hendaye, au 125 boulevard de la mer.