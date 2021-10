Gagnez votre séjour au domaine "Les Ormes" avec France Bleu Cotentin !

Situé à Dol-de-Bretagne, entre St Malo et le Mont St Michel, le Domaine "Les Ormes" est une vaste propriété de 200 hectares qui propose des hébergements variés et une grande diversité d'activités et d’animations pour petits et grands.

Visitez le domaine : Les Ormes

Lors de ce séjour en Bretagne vous serez logés 2 nuits dans un cottage premium pouvant accueillir jusqu'à 7 personnes.

Tout est prévu pour passer un moment de détente entre amis ou en famille.

Vous bénéficiez d’un accès libre aux piscines et aux aires de jeux du domaine.

Pour tenter de gagner ce séjour au domaine Les Ormes, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à midi sur France Bleu Cotentin du 4 au 8 octobre 2021.

Bonne chance à tous !

A NOTER : Ce séjour est valable jusqu'au 08/10/2022, hors Juillet et Aout.