Pendant le confinement gardez la forme, France Bleu vous lance le défi de la chaise

Après Yohann Kowal, l'athlète Périgourdin, médaillé d'or aux championnats d'Europe à Zurich en 2014 sur 3000 mètres steeple, c'est au tour de Christelle Gauzet de vous donner ses conseils pour garder la forme et ce juste après les repas de Pâques.

Votre rendez-vous sport est à 8h10 sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord du lundi 12 au vendredi 17 avril avec la gagnante de Koh-Lanta 2008. Pour rester motiver toute la semaine, France Bleu vous lance un défi sportif 100% solidaire : réaliser la posture dite de la « chaise » en binôme. Trouvez votre coéquipière ou votre coéquipier (même confiné à l'autre bout du monde), tentez l’exercice, filmez-vous et postez vos vidéos sur Instagram en mentionnant les comptes @defi_delles @francebleugironde @francebleuperigord et le hashtag #CHALLENGECHAISEDEFIDELLES

Le défi de la chaise, c'est quoi ?

Pieds écartés de la largeur de hanches, dos à plat contre le mur, les cuisses sont parallèles au sol et forment un angle droit avec le buste. La tête est contre le mur le regard droit devant, les mains le long du corps. L’option, si c’est trop difficile, est de diminuer l’amplitude en remontant un peu sur les jambes.

Pour aller plus loin : décoller les orteils (appui sur les talons) et/ou poser un poids (pack d’eau) sur les cuisses.

Qu'est qu'on gagne ?

Le duo gagnant remporte 2 gourdes en verre France Bleu, 2 bonnets de bain "Swim Run by Laure Manaudou" et 2 t-shirt de la fondation "Keep a breast" qui oeuvre pour la prévention du cancer du sein.

Christelle Gauzet, gagnante de Kho Lanta

Votre coach de la semaine, la Girondine Christelle Gauzet, gagnante de l’émission Kho Lanta sur TF1 en 2008 est aujourd’hui à la tête de défi d’elles, elle organise des événements sportifs solidaires. Le dernier en date dans la région le « Swim Run Warrior » à Arcachon en début d’année. Il s’agissait d’une épreuve pour tous de course à pied et nage dans le bassin. Marraine et participante de l’épreuve : Laure Manaudou.

Très active sur Instagram, Christelle Gauzet propose depuis le début de la période de confinement des séances quotidiennes pour garder la forme à l’aide de coaches sportifs.