Grande collecte de sang à Montpellier pendant deux jours

Une collecte du sang est organisée à Montpellier pendant 2 jours. L'établissement français du sang et le Rotary invitent les donneurs dès midi Place Francis Ponge vendredi 13 et samedi 14 décembre. L'opération espère attirer 600 donneurs.

Montpellier, France

Avec la période de Noël qui approche, les congés et les épidémies saisonnières, les stocks de sang risquent de manquer. La collecte exceptionnelle Mon sang pour les autres, organisé par l'Etablissement français du sang en partenariat avec le Rotary, est organisée pendant 2 jours. La collecte du sang a lieu vendredi 13 et samedi 14 décembre, entre midi et 19 heures: rendez-vous dans la salle Jules Pagézy Place Francis Ponge, côté Polygone.

Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant le don; une collation est aussi prévue après le don. Pour donner son sang, il faut être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50kg et ne pas avoir été transfusé. Vous ne pourrez pas faire de don si vous avez pris des antibiotiques il y a moins d'une semaine. Une pièce d'identité est nécessaire en cas de premier don.

Objectif affiché : 600 donneurs. 250 poches de sang sont nécessaires chaque jour en Hérault pour répondre aux besoins des malades, 1000 en Occitanie.