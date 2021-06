Handicap et transports : "On m'a refusé l'accès car j'étais hors délais"

Bien que les innovations rendent les moyens de transport plus accessibles, les personnes en situation de handicap subissent toujours les désagréments de l'aménagement ou de l'organisation les laissant sur la touche (ou sur le quai). Rajae El Harrak raconte son départ en vacances loupé.

Transports et handicaps ne font pas toujours bon ménage. Les souvenirs de moments compliqués ne manquent pas aux usagers en situation de handicap. C'est un stress permanent lors des déplacements du quotidien. Au micro d'Églantine Éméyé dans C'est déjà demain, Rajae El Harrak raconte son pire souvenir : un départ en vacances où elle a littéralement été laissée sur le quai.

La journée s'annonçait belle. Rajae El Harrak part à la gare pour ses vacances à La Rochelle. Après avoir pris ses billets de train, elle prend soin de réserver le service "Accès Plus" de la SNCF qui lui permet d'être aidée à monter dans le wagon, en raison de son handicap. Cette assistance contraint les personnes à mobilité réduite à se présenter sur le quai 30 minutes avant le départ.

Ce jour-là, elle arrive avec seulement 28 minutes d'avance : on refuse de l'aider à monter dans le train.

Je suis arrivé peut-être deux minutes en retard et on m'a refusé l'accès au train.

On a poliment invité la voyageuse à aller chercher un autre billet et attendre un prochain départ. Personne ne lui a laissé la chance de partir à l'heure vers sa destination.

Le plus frustrant ? "Quand on voit qu'il y a encore la possibilité de monter et que tout le monde le fait, mais pas vous", raconte l'invitée sur France Bleu. Elle résume : "Quand tu pars en vacances, ça fait mal."

En plus de devoir arriver en avance, une autre difficulté se présente dans les gares : "Trouver l'endroit, l'accès et le service en question qui peut m'aider à aller sur le train."

Partir en vacances en transport n'est en conséquence pas toujours une partie de plaisir lorsque presque les moyens ne sont pas adaptés à notre condition. Pourtant, les choses bougent grâce aux innovations présentées dans l'émission C'est déjà demain. Rajae El Harrak se veut optimiste et à même imaginé un service de chauffeurs spécialisés.

Pendant une heure, les invités Rajae El Harrak, la directrice de Veebyaet Julie Préciat, chargée de mission handicap au sein de Paris&Co, nous dévoile les innovations en matière de handicap. Une émission à récouter juste ici pour prendre conscience des enjeux autour des transports et de leur accessibilité pour tous.