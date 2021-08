Handicap : un toulousain entre espoir et motivation

Boris Ghirardi, amputé d'un pied, court des trails avec une prothèse créée à partir de résidus de carbone d'Airbus. Entre Albi et Toulouse, les projets se nourrissent de l'incroyable énergie de ce passionné de sport. handicapé ? Et alors...

Quand on a un accident de moto comme le mien, on se recentre sur l'essentiel. Boris Ghirardi.

Cet ambassadeur I-Run, Salomon et Hopper (start up de la lame), souhaite partager l'idée que tout est possible, bien sûr parfois il faut des adaptations mais qui ne sont pas des freins ! Ne pas simplement faire des rêves mais les vivre. Dans l'émission "Circuit Bleu, Côté Expert" à 9h30, Boris Ghirardi s'est confié à Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Boris souhaite donner de l'espoir et de la motivation pour que chacun puisse retrouver son plus haut potentiel de vie et sans aucune notion de performance mais bien de liberté de mouvement. "Pour retrouver cette liberté de mouvement, il faut rendre accessible les lames de sport car aujourd'hui les solutions sont très performantes mais très couteuse", dit-il encore.

Un projet novateur et ambitieux

Le projet de la lame a été initié par Jérôme Bernard et Benjamin Trairieux (ingénieur chez Airbus) et confié à des étudiants de l'école des Mines d'Albi (81). La collaboration avec Airbus a permis d'utiliser du carbone issu de stock non utilisé et transformé en lame. Salomon a développé la semelle pour permettre à cette lame d'accéder à tous les terrains. Le prix sera bien en dessous du prix des lames actuelles.

Vous pouvez suivre Boris sur Instagram : Pied de Robot